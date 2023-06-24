Статус росії вирішиться у найближчі 48 годин – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що новий статус росії визначитиметься у найближчі 48 годин. Він назвав три варіанти розвитку подій у зв’язку з військовим переворотом під проводом голови ПВК “Вагнера” євгена пригожина, який набирає обертів в рф.

Як передає Amazing Ukraine, про це Подоляк написав у Twitter.

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“Найближчі 48 годин визначать новий статус рф. Або повноцінна Громадянська війна, або договірний Транзит влади, або Тимчасовий перепочинок перед наступним етапом падіння путінського режиму. Всі потенційні гравці зараз визначаються, на чиєму вони боці. Поки що в рф панує приголомшливе “елітне” мовчання”, — заявив радник голови ВП.