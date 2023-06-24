В Україну вдалося повернути 373 дитини, незаконно вивезених до Росії – Верещук

Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вдалося повернути 373 дитини, незаконно вивезені на територію Росії.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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«На сьогодні вдалося повернути 373 дитини», – сказала віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Вона зауважила, що зосереджує свою роботу більше на поверненні статусних дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, адже вони можуть розраховувати лише на державу та волонтерів.
За словами віцепрем’єра, діти, що повернулись з депортації, розповідають про моральні та навіть фізичні знущання з боку росіян. «Іноді дивуєшся: як діти все це витримують? Тому після повернення на Батьківщину вони мають бути огорнуті турботою. І тут психологічна реабілітація є одним з пріоритетів», – підкреслила вона.
Верещук наголосила на тому, що Україна неодноразово зверталася до країни-агресора публічно і письмово, багато разів доносила до них, що незаконне переміщення дітей є міжнародним злочином, що він не має строку давності, що всі вони будуть покарані, що строки ув’язнення будуть тривалими. «Все вони знають, але, напевно, не вірять. А дарма… Бо після війни ми ще довго будемо їх всіх знаходити та карати. Всіх – і великих чиновників, і маленьких. І не тільки чиновників. Всіх, хто причетний до незаконного переміщення українських дітей і особливо сиріт», – підкреслила урядовець.
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