“Кожен, хто обирає шлях зла, руйнує сам себе” – Зеленський про ситуацію на Росії

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з так званим переворотом у Росії.

Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.

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“Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали «Шахеди». Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв”, – зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що Росія довго “маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління”.

“А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна. Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно”, – переконаний український президент.

Він додав, що Україна здатна захистити Європу від “розповзання російського зла і хаосу”.