“Кожен, хто обирає шлях зла, руйнує сам себе” – Зеленський про ситуацію на Росії

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з так званим переворотом у Росії.
Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.
Читай також: Україна може звільнити Крим до кінця літа, — генерал Бен Ходжес
“Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали «Шахеди». Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв”, – зазначив глава держави.
Зеленський зауважив, що Росія довго “маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління”.
“А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна. Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно”, – переконаний український президент.
Він додав, що Україна здатна захистити Європу від “розповзання російського зла і хаосу”.
- Статус росії вирішиться у найближчі 48 годин – Подоляк
- Латвія виділила на ліквідацію наслідків руйнування Каховської ГЕС €450 тисяч
- ООН може надати Миколаївщині будматеріалів на $2,2 млн
- Українська формула миру передбачає у тому числі запуск процесів саморуйнації Росії – Данілов
- Що робити у разі аварії на Запорізькій АЕС – головні правила
- У застосунку “Дія” з’явилася послуга автоматичного закриття ФОП
- Philip Morris інвестує понад 30 млн доларів у запуск нового виробництва на Львівщині
- До «Армії відновлення» вже залучили понад 30 тисяч українців
- G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури в Україні
- Соціальні служби в Європі вилучили 240 дітей з українських родин – Офіс омбудсмена
- Понад 30 тисяч українських прапорів вивісять у Вільнюсі під час саміту НАТО
- F-16 будуть в Україні не раніше Нового року — Резніков