СБУ викрила 11 інтернет-агітаторів, які поширювали пропаганду рф (фото)

Служба безпеки нейтралізувала інформаційно-підривну діяльність ще 11 проросійських інтернет-агітаторів в українських областях.

Про це повідомили в СБУ.

У Києві контррозвідники викрили чоловіка, який закликав до «союзу з росією». Для просування такої ідеї він створив та керував групами у Facebook, Telegram і Viber.

У Миколаєві підозру отримав священнослужитель місцевого храму УПЦ МП. Клірик публічно закликав вірян підтримувати загарбників у війні.

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили ще двох ворожих агітаторів. Ними виявились співробітник одного з об’єктів критичної інфраструктури Дніпра та працівник авіапідприємства з Кривого Рогу. Фігуранти вихваляли загарбників та дискредитували ЗСУ в соцмережах.

У Кіровоградській області СБУ знешкодила мережу з п’яти місцевих інтернет-пропагандистів рф. Вони створили власну платформу в «Одноклассниках», де називали війну «боротьбою з фашизмом» і агітували жителів вступати до лав армії рф.

У Вінниці двоє місцевих також в «Одноклассниках» героїзували «подвиги» росіян та навіть запропонували встановити пам’ятники Кадирову.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.