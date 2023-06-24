Путін виїхав з Москви на Валдай, росіяни готуються до облоги столиці — ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін російський диктатор Володимир Путін екстрено виїхав з Москви. У кремлі заявляють, що він на робочому місці.

Про це «Українській правді» розповіли джерела в українських спецслужбах.

«У нас вже є дані, що Путін виїжджає з Москви. Його везуть на Валдай», — заявив співрозмовник.

Також російське видання «Важные истории» з посиланням на дані FlightRadar повідомляє, що літак путіна Іл96 вилетів із Москви у бік Петербурга о 14:16. А неподалік Твері борт зник з радарів. Втім, точно не відомо чи перебував там російський диктатор.

Водночас речник путіна Дмитро Пєсков заявив виданню «», що президент зараз нібито «працює в Кремлі».

Також ЗМІ пишуть про те, що Москву залишив і Мєдвєдєв. Його секретаріат стверджує, що політик не виїжджав та нібито перебуває на робочому місці, пише «ТАСС».

Джерела додають, що у Москві зараз панують панічні настрої, там готуються мінувати мости. У розвідці зазначають, що столицю рф готують до облоги.

«На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту», — йдеться в повідомленні.

Додають, що практично зупинено рух цивільного та службового транспорту трасою М4 «дон» (Москва — Вороніж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новоросійськ). Всі смуги звільнено для стягування військової техніки, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.

Нагадаємо, що увечері 23 червня Пригожин заявив, що російська армія вдарила по тилових таборах найманців та почав заколот у рф. ЗМІ повідомляють про захоплення бойовиками військових обʼєктів у деяких містах, зокрема у Ростові-на-Донута Воронежі. Пригожин заявив, що не буде здаватися і піде на Москву.

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