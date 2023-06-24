Українські військові звільнили території під Красногорівкою, окуповані з 2014 року

Сили оборони звільнили українські території неподалік Красногорівки на Донеччині, які були захоплені росіянами ще з 2014 року.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«На Таврійському напрямку Сили оборони звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були окуповані з 2014 року. Рух наших сил продовжується», — написав командувач.

Кілька позицій звільнили близько тижня тому, повідомив в ефірі телемарафону речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

«Під Красногорівкою наші штурмові підрозділи внаслідок добре спланованого контрвипаду заволоділи кількома позиціями, які утримувалися з 2014 року. Це вже так звана територія «днр», під самісіньким Донецьком. Нині можемо говорити й про це», — розповів він.

Шершень додав, що про це повідомили на тиждень пізніше з певних тактичних міркувань.

За його словами, території вдалося звільнити завдяки, підтримки авіації, важкої техніки та підготовки бійців.

«Наші штурмові підрозділи просунулися вперед досить неочікувано для ворога. І впродовж тижня ворог вживає всіх заходів, щоб вибити нас із цих позицій: щоденно штурми йдуть, важкі обстріли, але все марно. Для нас це має символічне значення, принциповий момент і деяке покращення нашого тактичного положення. Це яскравий приклад локального успіху», — підкреслив Шершень.

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