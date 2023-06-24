«Ситуація складна»: у Москві оголосили 26 червня неробочим днем

24 червня мер Москви Сергій Собянін оголосив понеділок 26 червня у місті неробочим днем на тлі оголошення режиму контртерористичної операції.

Про це він написав у Telegram.

«У Москві оголошено режим контртерористичної операції. Ситуація складна. З метою мінімізації ризиків мною в рамках оперативного штабу ухвалено рішення оголосити понеділок неробочим днем», — йдеться в повідомленні.

Він додав, що це не стосується роботи органів влади, міських служб, а також підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу.

Також мер закликав максимально утримуватися від поїздок містом. Він попередив про можливе перекриття руху у кварталах чи на окремих дорогах.

Нагадаємо, увечері 23 червня Пригожин заявив, що російська армія вдарила по тилових таборах найманців та почав заколот у рф. ЗМІ повідомляють про захоплення бойовиками військових обʼєктів у деяких містах, зокрема у Ростові-на-Донута Воронежі. Пригожин заявив, що не буде здаватися і піде на Москву.

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