До Білорусі з росії прилетіли пʼять порожніх літаків — «Беларускі Гаюн»

24 червня до Білорусі з території рф прибули пʼять порожніх військово-транспортних літаків.

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Йдеться про повітряні судна Іл-76 ВКС рф, вони прилетіли на аеродром «Мачулищі». Перший борт приземлився о 17:50, крайній п’ятий — о 18:40.

За даними Telegram-каналу, ці літаки прибувають до Білорусі порожніми.

Нагадаємо, увечері 23 червня Пригожин заявив, що російська армія вдарила по тилових таборах найманців та почав заколот у рф. Він заявив, що не буде здаватися і піде на Москву, колони «вагнерівців» вже в Липецькій області. Тим часом ЗМІ пишуть, що путін екстрено виїхав з Москви.

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