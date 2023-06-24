25 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 25 червня

25 червня в Україні відзначають День митника. Кабмін погодив рішення про запровадження нового свята у 2020 році. Раніше, з 1991 до 2013 року свято називалось День митної служби України.

Також у світі 25 червня — Міжнародний день моряка та День кольорового телебачення.

Яке релігійне свято 25 червня

У неділю віряни вшановують пам’ять преподобного Петра Афонського. Під час війни з сирійцями його взяли у полон. Через деякий час, коли святий почав молитися і дотримуватися посту, кайдани з його рук зникли і Петро зміг піти на свободу. Він вирушив у Рим став ченцем, а потім відправився жити на гору Афон, де помер у 734 році.

Хто святкує іменини 25 червня

У неділю, 25 червня, день ангела відзначають Арсеній, Аркадій, Орест, Євгеній та Анастасія.

Які історичні події відбулись 25 червня

1530 — зі згоди Мартина Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстазі виклав основи лютеранства в 28 статтях, які відхилив імператор Священної Римської імперії Карл V.

1783 — на засіданні Паризької Академії наук хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив, що вода є з’єднанням кисню і водню, і згодом зміг синтезувати з них воду.

1857 — вийшла збірка віршів французького поета Шарля Бодлера «Квіти зла», за яку його звинуватили у порушенні суспільної моралі.

1950 — армія Північної Кореї напала на Південну Корею, що і стало початком Корейської війни.

1978 — американський художник Гілберт Бейкер створив Райдужний прапор, який згодом став символом ЛГБТ-спільноти.

1991 — за результатами референдуму Словенія та Хорватія проголосили незалежність від Югославії.

1993 — посаду прем’єр-міністра Канади вперше посіла жінка — Кім Кемпбелл.

1998 — компанія Microsoft анонсувала вихід нової операційної системи Windows 98.

2009 — у США на 51 році життя помер американський артист Майкл Джексон.

Хто народився 25 червня

1646 —Елена Лукреція Корнаро Піскопія, філософиня і математик. Стала першою жінкою, яка здобула докторський ступінь.

1852 — Антоніо Гауді, видатний архітектор, який працював у стилях арт-нуво та модерн.

1886 — Іван Крипʼякевич, український історик та видавець, професор Львівського університету.

1894 — Герман Оберт, німецький вчений, зачинатель сучасної астронавтики.

1903 — Джордж Орвелл, англійський письменник.

1924 — Сідні Люмет, видатний американський кінорежисер, лауреат премії «Оскар».

1940 — Клінт Уорвік, музикант та бас-гітарист групи The Moody Blues.

1963 — Джордж Майкл, англійський співак.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.