Лукашенко, ймовірно, скористається «деескалацією» заколоту Пригожина для своїх цілей

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, намагатиметься використати своє «посередництво» у «деескалації» спроби заколоту «вагнерівців», для відстрочки оформлення Союзної держави рф та Білорусі або щоб запобігти використанню росією білоруських військ в Україні.

Таку думку висловив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Серед іншого, там вважають, що припущення про те, що заколот приватної військової компанії «Вагнер», відповідь кремля та посередництво Лукашенка були інсценовані кремлем, «є абсурдними».

В ISW вважають, що кремлю «було важко злагодити ефективну швидку відповідь на просування» «вагнерівців», висвітлюючи недоліки внутрішньої безпеки, ймовірно, через несподіванку та наслідки великих втрат у війні проти України.

«Спеціалізовані органи внутрішньої безпеки кремля не змогли відреагувати на незалежні військові сили, які захопили штаб Південного військового округу рф і наступали на Москву. І «вагнерівці», ймовірно, могли досягти околиць Москви, якби пригожин вирішив наказати їм це зробити», — йдеться у висновку ISW.

Також аналітики вважають, що спроба заколоту продемонструвала, що російським військам бракує резервів у багатьох тилових районах і «майже напевно погіршить моральний дух» окупантів в Україні. А це можуть використати українські захисники для коригування спроб прорвати російську оборону.

Раніше повідомлялось, шо глава ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин брехав про нібито «снарядний голод», щоб накопичити боєприпаси для заколоту в росії.

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