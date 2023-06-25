Окупанти вночі атакували передмістя Запоріжжя (фото)

В ніч на 25 червня російські окупанти атакували передмістя Запоріжжя.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

«Вночі ворог атакував передмістя обласного центру. Влучання відбулося на відкритих територіях, у тому числі в одне з місцевих підприємств», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено припарковані вантажівки та будівлі, розташовані поруч. На щастя, люди не постраждали.

Крім того, окупанти за добу обстріляли 23 населених пункти Запорізької області. Росіяни застосували безпілотники, РСЗВ, артилерію. Внаслідок атак пошкоджені 15 будинків.

«На жаль, травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних – 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки», — додали в ОВА.

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