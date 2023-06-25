США не помітили переміщень російської ядерної зброї під час заколоту Пригожина — CNN

США не помітили змін у позиції російських ядерних сил відтоді, як засновник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин почав заколот у росії.

Про це CNN повідомили двоє американських чиновників.

«Ми не помітили жодних змін у розташуванні російських ядерних сил», — заявив представник Держдепартаменту. Він також додав, що у США немає причин коригувати позицію звичайних або ядерних сил, адже Штати мають «давні, налагоджені канали звʼязку з росією з ядерних питань».

США продовжують стежити за розташуванням російської ядерної зброї, попри те що цього року росія призупинила участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

«Наше посольство у Москві залишається відкритим, ми підтримуємо з ним регулярний звʼязок, і його робочий режим наразі залишається незмінним», — сказав співрозмовник CNN.

Заколот Пригожина: що відомо

Увечері 23 червня засновник російської ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, через що «загинула величезна кількість бійців». Він зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Пригожин назвав свої дії «маршем справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова-на-Дону, зокрема, аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.

Партизанський рух «Атеш», повідомляв, що найманці ПВК «Вагнер», які в ході військового заколоту просуваються в бік Москви, можуть захопити склади з ядерною зброєю у Воронезькій області.

Увечері 24 червня Лукашенко заявив, що за погодженням з путіним поговорим із Пригожиним і вони домовились «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і вертаються в польові табори.

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