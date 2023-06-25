Росіяни обстріляли Херсон з артилерії, одна людина загинула

В ніч на 25 червня російські окупанти обстріляли Херсон, під завалами п’ятиповерхівки загинув чоловік.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Обстріл стався близько 03:20 ночі. За попередніми даними, російські війська били по місту з артилерії. Снаряди пошкодили приватні та багатоквартирні будинки.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними ОВА, минулої доби окупанти 59 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 235 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та авіації.

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