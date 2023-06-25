Під час бунту Пригожина «вагнерівці» знищили сім бортів російської авіації — Повітряні Сили

Під час заколоту Євгенія Пригожина «ПВК Вагнера» знищила сім бортів російської авіації. «Вагнерівці» нанесли по авіатехніці превентивного удару.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, знищені один літак, два бойові вертольоти та чотири транспортні.

Ігнат додав, що «вагнерівці» розуміли, що російська авіація може розбити їхні військові колони швидко та ефективно.

«Цього, напевно, і боялися бійці ПВК, а тому превентивно знищили те, що було в небі… Авіація сьогодні, тим паче така як є у росії, може колону на марші рознести дуже швидко», — сказав Ігнат.

Заколот Пригожина: що відомо

Увечері 23 червня засновник російської ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, через що «загинула величезна кількість бійців». Він зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Пригожин назвав свої дії «маршем справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова-на-Дону, зокрема, аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.

Увечері 24 червня Лукашенко заявив, що за погодженням з путіним поговорим із Пригожиним і вони домовились «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і вертаються в польові табори.

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