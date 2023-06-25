У деяких районах Києва тривають аварійні відключення світла — ДТЕК

У неділю, 25 червня, у Києві відбулося аварійне відключення електроенергії. Без світла залишились жителі деяких районів.

Жителі столиці у соцмережах повідомили про відсутність світла на деяких вулицях, зокрема на проспекті Відрадний. У ДТЕК повідомили, що виникла аварія.

«За вказаною адресою виявлено аварійне відключення у мережі. Орієнтовні терміни відновлення — до 13:00. Бригада виїхала на місце проведення робіт», — повідомляють енергетики.

У мережі також повідомляють, що світло зникло у частині Шевченківського, Солом’янського, Святошинського, Голосіївського, Дарницького та Дніпровського районів.

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