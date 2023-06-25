Ракетна атака на Київ: кількість загиблих у Солом’янському районі зросла до п’яти

Під завалами в будинку у Соломʼянському районі Києва, в який вночі 24 червня влучили уламки російської ракети, рятувальники виявили тіла ще двох людей.

Про це повідомив Віталій Кличко, мер Києва.

«Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку. Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей», — написав Кличко .

Нагадаємо, в ніч на 24 червня окупанти атакували ракетами українську столицю. Уламки збитої ракети пошкодили 25-поверховий будинок у Солом’янському районі Києва. Внаслідок обстрілу загинули три людини, ще 11 — отримали поранення.

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