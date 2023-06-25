Німеччина до кінця 2023 року передасть Україні ще 45 зенітних установок Gepard

Німеччина у співпраці зі США до кінця цього року має намір передати Україні ще 45 зенітних самохідних установок Gepard.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Наразі Німеччина уже передала Україні 34 установки Gepard, ще 15 будуть доставлені найближчими тижнями.

“Крім того, ми хочемо поставити ще до 30 установок Gepard до кінця року у співпраці зі США”, – сказав керівник Ситуаційного центру з питань Україні при Міністерстві оборони, бригадний генерал Крістіан Фройдінг.

Фройдінг також заявив, що вважає протиповітряну оборону ключовим слабким місцем у нинішньому контрнаступі Сил оборони України.

“Ми робимо все, що можемо. Але, попри все це, чи має Україна достатню протиракетну оборону? Однозначно ні”, – сказав бригадний генерал.

Також він нагадав, що ФРН до кінця цього року передасть Україні ще два зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM, які мають “майже 100-відсоткову влучність”, і ще чотири – наступного року.