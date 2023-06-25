Росіяни вбили двох неповнолітніх українських партизанів у Бердянську: подробиці та фото

У Берянську російські окупанти вбили двох підлітків, яких вони називають «терористами та бойовиками».

Про вбивство двох українців-партизанів заявив колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області

«Подробиці стрілянини у Бердянську — ліквідовані двоє проукраїнських терористів. Приблизно о 19-й годині, коли населення відпочивало з сім’ями на міській набережній, двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів. Унаслідок злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористів було блоковано та знищено», — написав Рогов.

За словами колаборанта, один із загиблих — 16-річний Тигран Оганнісян, якого раніше «затримували за антиросійську діяльність».

У соцмережах зʼявилось відео, яке, очевидно, записував Тигран. На ньому він з автоматом та у тактичних рукавицях. Ймовірно, Оганнісян повідомляє, що вони ліквідували двох російських окупантів. На відео він каже: «Двох точно, це смерть, пацани. Прощавайте! Слава Україні!».

Правозахисники намагаються зрозуміти, що дійсно сталося. За їхніми даними, справи підлітків розслідували в окупованому Бердянську, окупаційна російська влада вирішила передавати справи до суду. Слідчі тиснули на хлопців і їхніх родичів.

Координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова у Facebook розповіла, що кілька днів тому за хлопцями приїжджав слідчий з озброєним конвоєм, але їм вдалося втекти.

За її даними, вдень перед вбивством хлопці відзначилися в окупаційній поліції. За пів години до дзвінка слідчого батькам про те, що хлопці вбиті, мама Тиграна розмовляла з ним.

Тигран був спокійний, казав, що гуляють з Микитою і думають, як святкувати день народження Микити. Микиті сьогодні, 25 червня, мало виповнитись 17 років.

Координаторка наголошує, що спостерігають багато неспівпадіння у фактах, часі, одязі.

«Тіл хлопців батьки ще не бачили. Натомість рідних з учорашнього (24 червня — Прим. Ред.) вечора мучать допитами і обшуками. Це дає підстави ставити під сумнів основну версію слідкому РФ про напад на поліцейських. Принаймні батьки Тиграна і Микити вважають, що вся ці перестрілка, передсмертне відео — це постановка для того, щоб убити хлопців», — заявила Решетилова.

Нагадаємо, 24 травня 2023 року двоє підлітків Тигран Оганнісян та Микита Ханганов, обидва 2006 року народження, у тимчасово окупованому Бердянську отримали обвинувачення від Слідчого комітету рф у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожувало ув’язнення на строк від 10 до 20 років.

Європарламент ухвалив резолюцію із засудженням дій російських структур, які застосували тортури та порушили кримінальні провадження проти українських підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова.

Після цього обвинувачення хлопців розділили. Микиту мали обвинуватити у крадіжці, а Тиграна у диверсії.

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