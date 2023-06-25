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Сили оборони знищили колону ворожих вантажівок на Таврійському напрямку (фото)

25.06.2023

Українські військові на Таврійському напрямку за добу знищили 16 одиниць ворожої військової техніки. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти.

Про це повідомляє прессцентр Сил оборони, який також опублікував відео знищення колони російських військових вантажівок.

За даними OSINT-дослідників, окупанти втратили сім вантажівок КАМАЗ 5350 «Мустанг» та паливозаправників на базі КАМАЗ 4311. Цю колону знищили біля села Новогоровка на Запоріжжі неподалік від міста Токмак.

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