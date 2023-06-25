На Одещині чотири жінки потрапили до лікарні через вживання риби: серед них — вагітна

За минулу добу на Одещині зафіксували чотири випадки інфекційних захворювань, викликаних вживанням у їжу риби. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Випадки зафіксували у Великомихайлівській громаді, Кодимському районі, селищі Авангард та у самій Одесі. Усі четверо пацієнток, у тому числі одна вагітна, госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості.

У них діагностували гастроентероколіт, гострий ентероколіт та два випадки харчової токсикоінфекції.

У центрі нагадали, що після підриву Каховської ГЕС на Одещині діє заборона на купання у відкритих водоймах та на вилов риби. Також діє застереження щодо вживання риби та морепродуктів невідомого походження.

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