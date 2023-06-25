«Міф про єдність путінської росії розвіявся»: МЗС Італії про заколот Пригожина

Заколот ПВК «Вагнер» показа слабкість росії та російської влади. Про це міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні розповів в інтерв’ю Il Messaggero.

«Міф про єдність путінської росії розвіявся. Ця внутрішня ескалація розділяє російську військову присутність. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте та фінансуєте легіон найманців», — заявив він.

Таяні наголосив, що внаслідок дій «вагнерівців» «сьогодні російський фронт слабший, ніж учора», і висловив сподівання, що мир в Україні «тепер ближче».

«Це (вторгнення в Україну — ред) виявилося бумерангом для путіна. Росіяни не змогли перемогти, вони провалили бліцкриг. Тепер вони розплачуються за проблеми й протиріччя військового апарату», — сказав міністр.

Він також висловив сподівання, що після спроби заколоту контрнаступ України «рухатиметься ще швидше, й українці відновлять свою незалежність».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.