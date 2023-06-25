Пригожин «загубився» у росії: востаннє його бачили у Ростові

Місцезнаходження ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина наразі невідоме. Пресслужба керівника найманців повідомила виданню RTVI, що той нібито не на зв’язку.

«Він передає всім привіт і відповість на запитання, коли буде на нормальному зв’язку», — сказали журналісту у відповідь на запит.

Востаннє Пригожина бачили ввечері 24 червня, коли він разом зі своїми «вагнерівцями» покинув штабі Південного військового округу Збройних сил рф у Ростові-на-Дону.

Нагадаємо, після завершення заколоту речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що кримінальну справу проти Пригожина закриють, а сам він поїде до Білорусі.

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