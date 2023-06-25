Росіяни у Криму перевозять бронетехніку на цивільних фурах (фото)

Російська армія в окупованому Криму почала використовувати цивільні вантажівки для перевезення військової техніки. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Очевидці передали виданню фотографії фури, яка на платформі перевозила, імовірно, бронеавтомобілі «Тигр». Зверху техніку прикривав імпровізований дах.

Журналісти припускають, що таким чином окупанти намагаються приховати переміщення від операторів дронів чи іншого спостереження зверху.

Помітили цю фуру на трасі «Таврида», яку росіяни збудували після окупації Криму і зараз використовуються для перекидання озброєнь на південь України.

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