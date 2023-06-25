У Болгарії знову загорілися збройові склади бізнесмена, якого намагалися отруїти росіяни (фото)

У ніч на 25 червня на складах збройової компанії EMKO біля болгарського міста Карнобат спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Це вже другий подібний інцидент за останні 12 місяців. У липні 2022 року внаслідок пожежі здетонували боєприпаси на іншому складі EMKO. Компанія належить Еміліану Гебрєву, якого у 2015 року російська військова розвідка намагалася отруїти «Новачком».

Цього разу загоряння сталося близько 00:40. Гебрєв розповів, що ніхто з охоронців бази не постраждав. При цьому сам інцидент він назвав «незрозумілим», оскільки на складі не було жодної продукції, яка могла б загорітися сама по собі.

«Я не можу сказати, які причини», — сказав Гебрєв у розмові з журналістами.

Місцеві ЗМІ пишуть, що вибухи на складах було чутно до 2 години ночі, а пожежу бачили на великій відстані.

Нагадаємо, Болгарія — найбільший серед країн ЄС виробник боєприпасів до озброєнь радянського зразка. За даними ЗМІ, лише за перші 9 місяців вона через треті країни продала для України снарядів на суму щонайменше €1 млрд.

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