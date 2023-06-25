Росіяни замінували чотири з шести реакторів на ЗАЕС — Буданов

Росіяни завершили підготовку до теракту на Запорізькій АЕС. Про це начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів британському виданню The New Statement.

За його словами, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів. До аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.

«План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби», ― наголосив він.

За його словами, раніше окупанти замінували ставок-охолоджувач ЗАЕС, а тепер розмістили начинену вибухівкою техніку біля 4 з 6 енергоблоків станції.

«Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз», ― вважає Буданов.

Він припускає, що теракт можуть здійснити у разі поразки окупаційних військ лівому березі Дніпра. Окупанти розглядають, створення зони ядерного лиха як запобіжник подальшого просування ЗСУ

Водночас, за оцінкою Кирила Буданова, Москва може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як «превентивний захід», щоби зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.

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