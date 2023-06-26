Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня

Росіяни продовжують зосереджуватися на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках — за добу там відбулось 36 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару біля Зеленого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’ячка, Тимоновичі Чернігівської області, Ходине, Малушине, Козаче, Ворожба, Іскрисківщина, Павлівка, Катеринівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступав у районі західніше Кривошиївки Луганської області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та Роздолівки Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Торське, Діброва, Білогорівка, Званівка і Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької.

На Бахмутському напрямку армія рф вела безуспішні наступальні дії в районах Міньківки, Григорівки та Богданівки Донецької області. Завдала авіаційних ударів біля Хромового та Сухої Балки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Карлівка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка та Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів біля Пречистівки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Сторожеве, Макарівка, Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області. Завдав авіаударів в районах Левадного та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів, серед них: Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Зелений Гай, Затишшя, Гуляйполе Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської; Милове, Берислав, Козацьке, Львове, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Херсон і Дніпровське на Херсонщині та Очаків Миколаївської області.

Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено шість розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки, чотри склади боєприпасів, станцію РЕБ, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще три важливих цілі противника.

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