Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 26 червня

За минулу добу Сили оборони знищили 950 окупантів, 21 артилерійську систему та 10 безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на ранок 26 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 225580 (+950) осіб ліквідовано,

танків — 4031 (+1) од,

бойових броньованих машин — 7820 (+14) од,

артилерійських систем — 4055 (+21) од,

РСЗВ — 624 (+0) од,

засоби ППО — 385 (+0) од,

літаків — 314 (+0) од,

гелікоптерів — 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3482 (+10),

крилаті ракети — 1259 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6751(+16) од,

спеціальна техніка — 557 (+5).

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