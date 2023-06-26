Сили ППО уночі знищили над Україною два «Калібри» та сім «Шахедів»

Уночі 26 червня російські окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку ракетами та дронами.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

Три крилаті ракети «Калібр» загарбники випустили із підводного човна в Чорному морі. Ще вісім ударних іранських безпілотників Shahed-136/131 запустили із східного узбережжя Азовського моря.

Сили ППО повітряного командування «Південь» знищили дві крилаті ракети «Калібр» та сім «Шахедів». Керівниця пресцентру Наталія Гуменюк розповіла, що ракети знищили на підльоті з моря до прибережної зони. А через роботу ППО по дронах на Одещині вибухові хвилі пошкодили вікна у двох багатоквартирних будинках у прибережній зоні.

Також уночі ворог випустив з північного напрямку чотири БПЛА невстановленого типу (імовірно ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».

Нагадаємо, Генштаб розповів про загальні втрати ворога станом на 26 червня.

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