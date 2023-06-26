Міноборони рф вперше показало Шойгу після заколоту Пригожина (відео)

Міністерство оборони росії опублікувало відео з міністром Сергієм Шойгу. Це перші кадри з посадовцем після бунту Пригожина.

На відео без звуку, як стверджується, Шойгу відвідує «передовий пункт управління одного із об’єднань «Західного» угруповання військ».

У відомстві заявили, що міністр заслухав доповідь командувача угрупуванням щодо становища на фронті та провів нараду з командирами.

Також зазначають, що Шойгу поставив їм завдання «продовжувати активне ведення розвідки для завчасного розкриття планів противника та припинення їх реалізації на далеких підступах до лінії бойового зіткнення».

Заколот Пригожина: що відомо

Увечері 23 червня засновник російської ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, через що «загинула величезна кількість бійців». Він зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Пригожин назвав свої дії «маршем справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова-на-Дону, зокрема, аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.

Увечері 24 червня Лукашенко заявив, що за погодженням з путіним поговорим із Пригожиним і вони домовились «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і вертаються в польові табори. Після того місцезнаходження ватажка ПВК «Вагнер» наразі невідоме. Пресслужба заявила, що той нібито не на зв’язку.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.