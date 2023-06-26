Латвійський виробник дронів побудує завод в Україні

Латвійський виробник дронів планує побудувати в Україні завод.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише Defence News.

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У 2025 році в Україні має запрацювати завод турецької компанії Baykar. Там вироблятимуть безпілотники Bayraktar TB2 та Akıncı — компанія вже отримала ліцензійні дозволи. Обсяг інвестицій у завод — $95,5 млн. Але не Baykar єдиним.

Ризька компанія Atlas Aerospace виробляє невеликі компактні літальні апарати, зокрема трикоптер Atlas Pro. Наприкінці 2022-го СЕО Іван Толчинський говорив про наміри відкрити R&D та виробництво в Україні на початку 2023 року. Однак, схоже, не все йде за планом.

«У той час як ми фактично створили R&D, виробництво зазнає певних затримок, частково через деякі бюрократичні процеси. Тому дата його відкриття була перенесена на більш пізній термін, поки ми не розберемося з цим», — сказав Толчинський у кулуарах Паризького авіасалону.

Наразі компанія постачає дрони в Україну — близько 200 додаткових Atlas Pro з грудня 2022-го. Загалом близько 88% продукції Atlas Aerospace прямує до Києва. За словами Толчинського, компанія вже розробляє нові системи. Вони нагадуватимуть «кишенькові дрони» для солдатів. Тобто будуть менші, ніж 1,8-кілограмовий Atlas Pro.

«Вони все ще перебувають на стадії розробки. Ідея полягає в тому, щоб мати Atlas mini вагою близько 1 кг і мікро-Atlas вагою 300 г», — пояснив він.