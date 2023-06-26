В Україні резервуватимуть номери загиблих захисників на два роки: що для цього потрібно

Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих безвісти захисників на два роки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він пояснив, це тим, що зазвичай через рік без використання номер знову надходить у вільний продаж. Тепер такого не відбудеться щонайменше протягом двох років.

«Так ви можете отримати повідомлення «Коханий приєднався до Viber». Коли його немає серед живих. Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників», — розповів міністр.

Аби зарезервувати номер потрібно:

Для цього:

звернутися до служби підтримки оператора ( у Kyivstar — 0800300466, для lifecell — 0800205433)

назвати номер, який потрібно для резерву

зазначити, від кого звернення

чекати на SMS з рішенням

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