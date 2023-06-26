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В Україні запрацювала додаткова гаряча лінія юридичної допомоги для родичів зниклих безвісти

26.06.2023

Офіс Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин запустив додаткову гарячу лінію юридичної допомоги для родичів зниклих безвісти.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Родини зниклих безвісти на гарячій лінії проконсультують фахові юристи, нададуть відповіді на актуальні питання, допоможуть із отриманням передбачених для них соціальних гарантій та грошових виплат”, — зазначив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти Олег Котенко.

Він додав, що юридичний супровід цих людей є вкрай важливим, адже вони зараз у відчаї й не можуть з усіма деталями розібратися самостійно. Саме тому було прийнято рішення всіляко сприяти їм у цьому.

Родини зниклих безвісти для отримання безоплатної юридичної консультації можуть звертатися за телефоном: (066) 053-11-39. Гаряча лінія працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 18:00.

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