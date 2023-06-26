У Києві оголосили вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк

У понеділок, 26 червня Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Владислава Мангера визнали винним у замовлення нападу, а Олексія Левіна — в організації, за що їм присудили по 10 років позбавлення волі.

Засуджені не погодилися із вироком. Суд над Мангером та Левіним тривав понад три роки.

У Генпрокуратурі повідомили, що Мангера та Левіна визнано винними у замовленні та організації вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинив смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурори просили максимально можливе покарання обом — 10 років позбавлення волі. Суд погодився з доводами та позицією прокурорів та призначив їм покарання у виді 10 років увʼязнення. А також стягнути на користь потерпілих по 5 млн грн моральної шкоди.

Вбивство Катерини Гандзюк: що відомо

Катерина Гандзюк — громадська діячка, колишня радниця міського голови Херсона, виконувала обов’язки керівниці справами виконавчого комітету Херсонської міськради.

31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили кислотою. З опіками її доправили в реанімацію, вона перенесла понад 10 операцій. 4 листопада Катерина померла у київській лікарні від розриву тромбу. Їй було 34 роки.

Правоохоронці встановили підозрюваних в організації та виконанні нападу на Гандзюк. У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну — 6,5, Грабчуку — 6, Васяновичу та Вишневському — по 4, Горбунову — 3 роки увʼязнення.

25 червня 2020 року Офіс генерального прокурора завершив розслідування у справі про вбивство Гандзюк.

У жовтні 2020 року суд виніс вирок Ігорю Павловському. Його спочатку вважали одним з організаторів нападу, визнали винним у приховуванні злочину. Він уклав угоду зі слідством і визнав свою провину, за що отримав два роки вʼязниці умовно. А от справа щодо ймовірних організатора та замовника нападу — помічника депутата обласної ради Олексія Левіна та голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера — слухалася в Дніпровському суді Києва. Жоден із них причетності до злочину не визнавав.

Київський апеляційний суд на засіданні 3 листопада залишив Владислава Мангера та Олексія Левіна під вартою до 11 грудня. Запобіжний захід не передбачає можливість внесення застави.

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