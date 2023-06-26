Сили оборони звільнили Рівнопіль на Донеччині

У понеділок, 26 червня, українські війська повернули під контроль село Рівнопіль у Донецькій області. Російська армія окупувала населений пункт у березні 2022 року.

Про це у Telegram повідомила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони.

«Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі», — написала Маляр.

Наразі більше подробиць невідомо.

Нагадаємо нещодавно командуючий Сухопутними військами України генерал Олександр Сирський заявляв, що основні сили України ще не беруть участь в контрнаступі.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.