Мінкульт розробляє стратегію розвитку Києво-Печерської лаври до 2051 року

Міністерство культури та інформаційної політики почало розробляти стратегію бачення Києво-Печерської на найближчі 30 років — з 2023 до 2051.
Про це повідомив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.
««Лавра стає українською» — так ми між собою назвали процес переосмислення та перетворення Києво-Печерської Лаври», — написав він.
За його словами, Лавра була дуже довго закрита від українців і тому не вдавалося на повну використовувати її потенціал. Протягом трьох місяців влада перевірила, провела інвентаризацію та повернула на баланс заповідника 74 об’єкти Нижньої лаври, а також здійснила низку інших заходів.
Зокрема:
- відновили роботу та доступ до Великої Лаврської дзвіниці;
- відкрили вхід через Економічну браму та перехід від Верхньої до Нижньої лаври на території Заповідника;
- розробили порядок надання доступу до Успенського собору та Трапезної церкви для відспівування загиблих захисників України;
- почала працювати онлайн-система продажу квитків;
- почалися 3 проєкти з оцифрування.
А також на фінальному етапі погодження з музейними організаціями проєкту «Єдиний квиток», який надає доступ в усі музеї на території заповідника.
Нагадаємо, 30 березня Кабмін повернув державі майно Києво-Печерської лаври.
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