Мінкульт розробляє стратегію розвитку Києво-Печерської лаври до 2051 року

Міністерство культури та інформаційної політики почало розробляти стратегію бачення Києво-Печерської на найближчі 30 років — з 2023 до 2051.

Про це повідомив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.

««Лавра стає українською» — так ми між собою назвали процес переосмислення та перетворення Києво-Печерської Лаври», — написав він.

За його словами, Лавра була дуже довго закрита від українців і тому не вдавалося на повну використовувати її потенціал. Протягом трьох місяців влада перевірила, провела інвентаризацію та повернула на баланс заповідника 74 об’єкти Нижньої лаври, а також здійснила низку інших заходів.

Зокрема:

відновили роботу та доступ до Великої Лаврської дзвіниці;

відкрили вхід через Економічну браму та перехід від Верхньої до Нижньої лаври на території Заповідника;

розробили порядок надання доступу до Успенського собору та Трапезної церкви для відспівування загиблих захисників України;

почала працювати онлайн-система продажу квитків;

почалися 3 проєкти з оцифрування.

А також на фінальному етапі погодження з музейними організаціями проєкту «Єдиний квиток», який надає доступ в усі музеї на території заповідника.

Нагадаємо, 30 березня Кабмін повернув державі майно Києво-Печерської лаври.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.