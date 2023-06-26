Укрпошта видала нову поштову марку “Чудотворна ікона Божої Матері”

«Укрпошта» видала поштову марку до 250-річчя коронації Почаївської ікони Божої Матері.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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На прохання Василіанського чину Державне підприємство «Укрпошта» видало поштову марку, присвячену 250-річчю коронації Почаївської чудотворної ікони Божої Матері, яка відбулася у Почаївському василіанському монастирі у вересні 1773 року. Згідно зі звичаєм і правопорядком Святої Церкви, дозвіл та благословення на коронацію ікони надав Римський Папа Климент XIV, а здійснив владика Сильвестр Рудницький, єпископ Луцький та Острозький, інформує Українська Греко-Католицька Церква.

На поштовій марці представлено стилізоване зображення Пресвятої Богородиці з чудотворної ікони на тлі малюнка Почаївського храму і монастиря з історичної гравюри Федора Стрельбицького. Над зображенням Діви Марії розміщено напис «250 ліття коронації Почаївської Богородиці», у правому верхньому кутку — Тризуб, державний герб України, що нагадує сам ювілей та національну належність святині.