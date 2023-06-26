ЗСУ зачистили західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас — Сирський

Сили оборони зачистили плацдарм російських окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Про це повідомив Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Він опублікував відео з камери GoPro військових 1 роти 1 механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Саме ці військові розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади рф.

«Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас», — написав Сирський.

Нагадаємо, у понеділок, 26 червня, українські війська повернули під контроль село Рівнопіль у Донецькій області.

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