Данія почала тренувати українських пілотів на F-16

У понеділок, 26 червня у Данії розпочалися навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16.

Про це пише видання AP з посиланням на виконувача обов’язків міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена.

За його словами, Копенгаґен «зробив крок, щоб розпочати навчання та підвищення кваліфікації українських пілотів».

За словами Поульсена, українські пілоти повинні провести від шести до восьми місяців навчання, перш ніж Данія передасть Україні літаки F-16

Також, за його словами, Данія планує зняти з озброєння F-16 на два роки раніше. Це станеться у 2025 році, а не у 2027, як планувалося раніше. Виконувач обов’язків міністра оборони додав, що це наблизить передачу літаків Україні в разі ухвалення такого рішення, пише DR.

Троельс Лунд Поульсен також сказав, що F-16 можуть зняти з озброєння раніше тому, що раніше введуть в експлуатацію F-35.

Нагадаємо, що наразі кілька країн погодилися навчати українських пілотів на американських винищувачах F-16. США вже заявили, що дозволять передачу цих літаків іншими країнами, однак наразі жодного такого дозволу ще не видали. Україна хоче отримати 48 таких винищувачів.

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