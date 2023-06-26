Україна експортувала майже 48,5 млн тонн зерна

Станом на 26 червня у 2022/2023 МР Україна експортувала 48 млн 424 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що на 68 тис. тонн більше, ніж торік. Таким чином показники експорту перевищили минулорічні за тривалий період часу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Зокрема, експорт української пшениці становив 16 млн 625 тис. тонн.

Українського ячменю продано за кордон 2 млн 680 тис. тонн, жита – 18,0 млн тонн.

Експорт української кукурудзи досягнув 28 млн 793 тис. тонн.

Також українські сільгоспвиробники експортували 151,0 тис. тонн борошна пшеничного та інших видів, що в перерахунку на зерно становить 201,3 тис. тонн. Варто зазначити, що цього року динаміка експорту борошна є доволі позитивною. Так, станом на аналогічну дату минулого року Україна експортувала 70,7 тис. тонн борошна, що у понад удвічі менше, ніж у 2022/2023 МР.