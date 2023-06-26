СБУ викрила у Херсоні колаборанта, який працював у російській катівні під час окупації міста

СБУ спільно з ДБР і Держприкордонслужбою викрили ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

За даними спецслужби, ним виявився місцевий прикордонник, який у період тимчасової окупації міста добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

За це у липні 2022 року його призначили «оперуповноваженим оперативного відділу» у захопленій на той час агресором «Північній виправній колонії №90». На цій «посаді» він брав участь у репресіях проти місцевих жителів для придушення руху опору в регіоні.

Після звільнення міста зловмисник намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ і ДБР встановили його місцезнаходження та затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше СБУ склала список російських організацій, які загрожують держбезпеці України.

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