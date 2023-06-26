Проєкт Made in Ukraine відкрив у Києві тимчасовий магазин українських меблів і декору

23 червня проєкт Made in Ukraine відкрив у ТРЦ Gulliver попап-магазин меблів і декору від українських виробників.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.
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Магазин Etnika Home розташовано на другому поверсі торгівельного центру, біля Zara Home, який зараз зачинено.
У магазині презентовано 38 брендів, які виробляють меблі, текстиль, свічки, кераміку, дерев’яні вироби, постіль, косметику, килими.
Фото: facebook.com/dar.bogdanФото: facebook.com/dar.bogdan
Etnika Home працюватиме з 10:00 до 22:00 до 22 липня.
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