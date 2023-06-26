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Проєкт Made in Ukraine відкрив у Києві тимчасовий магазин українських меблів і декору

26.06.2023

23 червня проєкт Made in Ukraine відкрив у ТРЦ Gulliver попап-магазин меблів і декору від українських виробників.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Магазин Etnika Home розташовано на другому поверсі торгівельного центру, біля Zara Home, який зараз зачинено. 

У магазині презентовано 38 брендів, які виробляють меблі, текстиль, свічки, кераміку, дерев’яні вироби, постіль, косметику, килими. 

Фото: facebook.com/dar.bogdanФото: facebook.com/dar.bogdan

Etnika Home працюватиме з 10:00 до 22:00 до 22 липня.

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