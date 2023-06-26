Угорщина знову заблокувала транш військової допомоги Україні від ЄС — Reuters

Угорщина вчергове заблокувала транш військової допомоги Європейського Союзу для України на суму близько €500 млн.

Про це пише Reuters із посиланням на слова угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що Будапешт блокуватиме транші з Фонду доти, доки Україна не викреслить угорський OTP Bank зі списку спонсорів війни.

«Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край ситуації, відповідно до якої найбільший угорський банк перебуває у списку міжнародних спонсорів війни», – заявив Сійярто.

Варто зазначити, що країни ЄС вже намагалися узгодити виділення 8-го траншу на зброю для України, проте рішення не було ухвалене через позицію Угорщини. Крім того, країна відмовилася брати участь у плані ЄС щодо придбання боєприпасів для України.

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