НАТО має посилити кордон з Білоруссю – президент Литви

Північноатлантичний альянс має зміцнити кордон із Білоруссю на тлі втечі у країну “вагнерівців” після спроби заколоту у Росії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Якщо Пригожин або частина групи “Вагнер” опиниться в Білорусі з неясними планами та неясними намірами, це означатиме лише те, що нам необхідно ще більше посилити безпеку наших східних кордонів”, — зазначив президент Литви Гітанас Науседа у коментарі журналістам за результатами засідання Ради держбезпеки Литви.

Науседа наголосив, що йдеться про безпеку усього Альянсу.

“Я говорю тут не лише про Литву, але, без сумніву, про всю НАТО”, — підкреслив політик.

Він додав, що останні події продемонстрували вразливість російського режиму.

“Послідовність подій продемонструвала, що король голий і такі колони, такий розмір сил можуть зайти досить далеко, щоб почати представляти фундаментальну загрозу для режиму”, — зауважив Науседа.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що польські військові зміцнили лінію оборони на кордоні із Білоруссю та Росією. Окрім того, Польща та її союзники ретельно відстежують події всередині Росії, зокрема спробу заколоту керівника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.