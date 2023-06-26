У Білорусі почали будувати тренувальні табори для «ПВК Вагнера» — ЗМІ

У Білорусі, у місті Осиповичі Могилівської області будують табір на 8 тис. бійців «ПВК Вагнера».

Про це повідомляє російське видання «Вёрстка» із посиланням на джерела.

«Ми працюємо, вже сьогодні працюємо. Завтра до обіду стоїть завдання [побудувати]», — розповіло джерело. Площа табору становитиме 24 тис. кв.м.

За словами співрозмовника видання у лісництві області, таборів буде кілька.

Джерело видання, наближене до керівництва Могилівської області, підтвердило, що влада має наказ побудувати табір для «вагнерівців» у регіоні.

Інформацію про те, що найманців відправлять до Білорусі, підтвердили їхні родичі. Одна з них повідомила журналістам, що у Білорусь направлять підрозділи бойовиків, що залишилися в Ростові-на-Дону. Ще одна співрозмовниця видання сказала, що її чоловік, який 24 червня перебував у Ростові, повідомив їй про відправку до Білорусі «швидше за все», але більше на звʼязок не виходив.

Заколот Пригожина: що відомо

Увечері 23 червня засновник російської ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, через що «загинула величезна кількість бійців». Він зазначив, що команду про знищення «ПВК Вагнера» дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Пригожин назвав свої дії «маршем справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова-на-Дону, зокрема, аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.

Увечері 24 червня Лукашенко заявив, що за погодженням з путіним поговорим із Пригожиним і вони домовились «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і вертаються в польові табори.

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