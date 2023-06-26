Пригожин вперше прокоментував свій невдалий «похід на Москву»

У понеділок, 26 червня ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин вперше вийшов на зв’язок після закінчення провального бунту. Зокрема, Пригожин заявив, що він з найманцями йшли до Москви «не для того», щоб скидати владу у Кремлі.

Про це у Telegram повідомила його пресслужба.

За його словами, ПВК не хотіла проливати російську кров, а взагалі вони йшли для демонстрації свого протесту. При цьому Пригожин почав заперечувати те, що ПВК планувала повалити владу у рф.

Пригожин почав жалітись, що 1 липня Міноборони рф планувало розформувати ПВК «Вагнера» та прив’язав до цього чиїсь інтриги. Також Пригожин почав виправдовуватись за знищення російської авіації, пояснивши це тим, що вона завдавала ударів по колоні «Вагнера».

«Метою «походу» було — не допустити знищення ПВК «Вагнер» і притягнути до відповідальності тих осіб, які своїми непрофесійними діями зробили величезну кількість помилок під час «СВО» (війни РФ проти України — Прим. Ред.)», — розказав Пригожин.

Ватажок ПВК «Вагнера» підтвердив, що вирішити ситуацію мирним шляхом запропонував саме Олександр Лукашенко.

Також Пригожин припустив, що його найманці змогли б захопити Київ 24 лютого 2022 року лише за добу.

«Якби дії 24 лютого під час початку СВО (війни РФ проти України — Прим. Ред.) виконував підрозділ по рівню моральної зібраності і готовності до винонання завдань, як ПВК «Вагнер», то йморівно спецоперація тривала б добу», — сказав Пригожин.

Впродовж 11-хвилинного аудіо Пригожин розповідав про недоліки російської армії, хвалився своєю ПВК і заявляв, що рф загалом не готова до військового протистояння. Хоча фактично ПВК «Вагнер» зазнала значних втрат під час боїв у районі Бахмута, він втратив чи не більшу частину своїх найманців.