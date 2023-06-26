Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні — Reuters

США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн 27 червня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох офіційних осіб у Штатах.

За словами одного з посадовців, у партію допомоги ввійдуть:

30 БМП Bradley;

25 БТР Stryker;

боєприпаси для HIMARS;

протитанкові системи Javelin;

ракети для комплексів Patriot;

ПЗРК Stinger.

Пакет ще доопрацьовують, тому його вміст може змінитись.

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