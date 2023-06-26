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Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні — Reuters

26.06.2023

США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн 27 червня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох офіційних осіб у Штатах.

За словами одного з посадовців, у партію допомоги ввійдуть:

  • 30 БМП Bradley;
  • 25 БТР Stryker;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • протитанкові системи Javelin;
  • ракети для комплексів Patriot;
  • ПЗРК Stinger.

Пакет ще доопрацьовують, тому його вміст може змінитись. 

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