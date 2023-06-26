27 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 27 червня

Сьогодні — Всесвітній день рибальства. Його започаткували у 1985 році рішенням Міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства. У цей день у багатьох країнах проводяться змагання з рибної ловлі та навчальні семінари.

Також, за календарем ООН, сьогодні — День мікро-, малих та середніх підприємств.

У Джибуті — День незалежності (від Франції, 1977).

В Канаді:

День національного гімну,

Канадський день мультикультури.

У США:

Національний день тестування на ВІЛ,

Національний День обізнаності про посттравматичний стресовий розлад,

День Гелен Келлер — на честь сліпої і глухої з дитинства американської письменниці, активістки, захисниці прав людей з інвалідністю (27 червня 1880 — 1 червня 1968).

У Великій Британії — День збройних сил.

У Чехії — День пам’яті жертв комуністичного режиму.

В Аргентині —День біолога.

У Венесуелі — День журналіста.

В Таджикистані — День національної єдності.

Яке релігійне свято 27 червня

У цей день православні віряни вшановують пророка Єлисея.

Єлисей жив у ХІ—VIII століттях до н. е., був учнем і спадкоємцем пророка Іллі. У Біблії Єлисея часто називають Божим чоловіком, за переказами, за своє життя він зробив чимало див.

День ангела 27 червня

Іменини в цей день святкують Володимир, Георгій, Єгор, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло, Серафим.

Які історичні події стались 27 червня

1663 — у Ніжині відбулася козацька рада, на якій Івана Брюховецького обрали гетьманом Лівобережної України.

1871 — єна стала новою грошовою одиницею Японської імперії.

1929 — у Нью-Йорку продемонстрували систему передачі повнокольорового телевізійного зображення.

1931 — винахідник з Києва Ігор Сікорський отримав у США патент на перший гвинтокрил.

1932 — в Сіамі проголосили конституцію.

1944 — початок масової депортації болгар, вірмен і греків з Криму в східні райони СРСР.

1954 — в Обнінську (СРСР, росія) почала роботу перша в світі АЕС.

1964 — у Вашингтоні (США) відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку.

1991 — війною Словенії за незалежність розпочалися Югославські війни.

1997 — завершилась громадянська війна в Таджикистані.

2022 — під час війни в Україні російські окупанти влучили ракетою у торговельний центр у Кременчуку (Полтавська область) — 22 людини загинули.

Хто народився 27 червня

1040 — Ласло I Святий, король Угорщини (1077—1095).

1462 — Людовик XII Справедливий, король Франції (1498—1515).

1550 — Карл IX, король Франції (1560—1574).

1838 — Пауль Маузер, німецький конструктор-зброяр.

1880 — Гелен Келлер, американська письменниця і активістка.

1941 — Кшиштоф Кесльовський, польський кінорежисер.

1969 — Віктор Петренко, український фігурист, олімпійський чемпіон (1992).

1975 — Тобі Магуайр, американський актор.

1985 — Ніко Росберг, німецький автогонщик, чемпіон світу в перегонах «Формули-1» (2016).

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