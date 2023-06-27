У Білорусі приземлився літак Пригожина — «Беларускі Гаюн»

У вівторок, 27 червня літак засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина сів на одному з військових аеродромів Білорусі.

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«Бізнес-джет Євгена Пригожина (рег. номер RA-02795) здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом о 07:40», — йдеться у повідомленні.

Також автори пабліку додають, що до Білорусі із росії прилетів ще один літак Пригожина.

«Бізнес-джет BAe 125-800B з реєстр. номером RA-02878 вилетів із Санкт-Петербурга і приземлився на військовому аеродромі Мачулищі о 7:58», — додали в «Беларускі Гаюн».

Нагадаємо раніше повідомлялось, що проти Пригожина не закрили справу про заколот, попри обіцянки кремля.

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