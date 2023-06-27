США не бачать ознак, що росія готова підірвати ЗАЕС чи застосувати ядерну зброю

Сполучені Штати Америки не бачать жодних ознак того, що росія планує підірвати окуповану нею Запорізьку АЕС або застосувати ядерну зброю проти України.

Про це заявив Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки США.

«Ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили це повідомлення. Як ви знаєте, у нас є можливість відстежувати радіоактивність поблизу заводу, і ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою», — сказав Кірбі.

Нагадаємо, напередодні голова ГУР України Кирило Буданов заявив, що росія завершила підготовку до атаки на Запорізькій АЕС. Він також раніше попереджав, що рф замінувала охолоджувач заводу.

Також нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що сценарій з мінування Запорізької АЕС для російських окупантів затверджений, а увага світу до цієї загрози недостатня.

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