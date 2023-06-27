Прикордонники показали, як нищать ворожу піхоту в районі Бахмута

Українські військові продовжують просуватися у районі Бахмута Донецької області, знищуючи російську піхоту. Прикордонники показали, як це відбувається.

За словами бійців, основне завдання зараз — знешкодити якнайбільшу кількість ворожої піхоти.

«Для цього застосовують найрізноманітніші засоби: скиди з дронів, автоматичні гранатомети, міномети, СПГ», — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, аеророзвідники ДПСУ оперативно корегують удари та відстежують дії супротивника.

«Частина російських військових не витримує натиску і добровільно здається в полон», — додають в ДПСУ.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що ЗСУ зачистили західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас.

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